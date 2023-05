Fotografował potężny pożar w Sydney. Uchwycił wyjątkowy moment

Pożar budynku dawnej fabryki kapeluszy przy Randler Street wybuchł ok. godz. 16 czasu lokalnego (ok. godz. 8 czasu polskiego) na trzecim piętrze wieżowca. Do tej pory nie wiadomo, co było jego przyczyną.

"Ludzie zaczęli krzyczeć, gdy cegły i duże fragmenty ścian zaczęły spadać na ziemię" - relacjonowała stacja ABC News.

Akcji gaśniczej "na żywo" przyglądały się setki gapiów. W okolicy wstrzymano ruch kolejowy, a autobusy przekierowano na trasy zastępcze.

"Uniósł się ogromny słup dymu, zawaliła się cała ściana", "rozległ się ogromny huk, ziemia się zatrzęsła" - relacjonowali świadkowie zdarzenia.