Sprawę do sądu wniósł reprezentujący interesy konsumentów Justin Gutmann, który twierdzi, że gigant technologiczny oszukał nawet 25 mln klientów, "dławiąc" ich urządzenia bez ich wiedzy. Zrobił to poprzez aktualizacje oprogramowania, które z czasem zmniejszyły wydajność starszych telefonów. Modele, których dotyczy pozew, to iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7 i 7 Plus.