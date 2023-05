Finlandia: Ujemne ceny energii elektrycznej. "Historyczny moment"

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Cena energii elektrycznej w Finlandii spadła poniżej zera - informuje publiczny nadawca Yle. Oznacza to, że firmy tracą pieniądze podczas jej produkcji. Stan ten wynika m.in. z wyjątkowo niskiej konsumpcji i napływu wód roztopowych do elektrowni wodnych. Co oznacza to dla odbiorców końcowych?

Zdjęcie Olkiluoto 3 - nowa elektrownia jądrowa w Finlandii / OLIVIER MORIN / AFP