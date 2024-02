W hotelu funkcjonariusze prędko zidentyfikowali "podejrzanego". Nie było to trudne ze względu na jego charakterystyczny strój - ktoś za potencjalnego napastnika wziął fana Harry'ego Pottera, przebranego za głównego bohatera powieści J. K. Rowling. To, co miało być rzekomo niebezpiecznym narzędziem, w rzeczywistości okazało się różdżką.