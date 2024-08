Europejczyk wrócił z afrykańskiego kraju. Badania wykazały zakażenie

Małpia ospa. Potwierdzono zarażenie u Europejczyka

Władze Tajlandii traktowały ten przypadek tak, jakby był to wariant Clade 1 (typu I - red.) ospy, ponieważ osoba ta przybyła 14 sierpnia z kraju afrykańskiego, w którym ten szczep się rozprzestrzenia.

W ubiegłym tygodniu szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego potwierdził wykrycie u pacjenta choroby mpox, co było pierwszym takim przypadkiem w Europie. Do sprawy odniosła się wówczas Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która ostrzegła, że w najbliższym czasie mogą zostać wykryte kolejne przypadki zachorowań.