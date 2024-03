Estonia a agresja Rosji. Generał Herem: Musimy podwoić wydatki na obronność

- Jeśli naprawdę wierzymy, że do ataku może dojść w ciągu najbliższych lat, działania musimy podjąć już teraz - zaznaczył dowódca estońskiej armii, argumentując konieczność zwiększenia wydatków na amunicję.

Estonia przeznacza obecnie na obronność 3,2 proc. swojego PKB , co czyni kraj jednym z procentowo najwięcej wydających na ten cel członków NATO.

Estonia. Dowódcy o ryzyku konfliktu z Rosją

Słowa generała to w ostatnim czasie kolejna wypowiedź estońskiego wojskowego, który całkowicie wprost mówi o zagrożeniu ewentualnym konfliktem z Rosją. Niespełna miesiąc temu scenariusze ataku Rosjan analizował nowy dowódca estońskich sił zbrojnych - Andrus Merilo.

- Stara mądrość jest taka, że gdy Rosja zaatakuje trzeba przenieść walki na jej terytorium , inaczej się przegra - powiedział generał. Jak opisywał, nie należy szacować, za ile lat może dojść do jakiejkolwiek militarnej konfrontacji z Zachodem, bo "Rosja nie da nam gwarancji, ani czasu na przygotowanie". - Na odparcie ataku trzeba być gotowym od razu - ocenił.

Andrus Merilo krytycznie oceniał też postawę zachodnich krajów, które zwlekają lub ograniczają dostawy militarnej pomocy do Ukrainy. - To raczej brak woli, a nie broni czy sprzętu - przyznał. Prócz tego stwierdził, że Zachód popełnił błąd, nakładając ograniczenia na wykorzystanie przekazanej broni do obszaru Ukrainy.