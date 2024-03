Elektrownia jądrowa Konin-Pątnów

We wtorkowym wywiadzie dla Polsat News prezydent podkreślił, że państwo będzie wspierało tę strategiczną budowę. - Elektrownia jądrowa, która będzie w Polsce to oczywiście projekt prywatny, ale realizowany przy wsparciu państwa polskiego i my tą politykę tego sektora prywatnego popieramy i to jest element naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo najważniejsze jest to, byśmy te elektrownie mieli u nas w Polsce w dyspozycji i to jest rzecz absolutnie podstawowa, żebyśmy nie byli uzależnieni energetycznie. O to chodziło wcześniej z gazem, żebyśmy byli w jak największym stopniu uniezależnieni energetycznie, mogliśmy to zrobić tylko poprzez dywersyfikacje dostaw, bo sami niestety tyle gazu nie mamy, ale możemy sami dla siebie wyprodukować prąd. I chcemy to zrobić - powiedział prezydent.