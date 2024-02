Prezydent: Musimy mieć zapewnioną własną energię elektryczną dla bezpieczeństwa

- Wyraźnie zaznaczyłem premierowi i ministrom, że zależy mi na tym, aby były one zrealizowane (...) Polska tych inwestycji potrzebuje tu i teraz, ale podkreślam, one mają przede wszystkim charakter rozwojowy, wiec są inwestycjami realizowanymi dla przyszłych pokoleń - mówił Andrzej Duda .

Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej: Jestem zadowolony, premier również

Andrzej Duda podkreślił, że to była "merytoryczna dyskusja na temat rzeczy, które są prowadzone i planowane". - Dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej części co do samych inwestycji kontrowersji nie ma, że są to inwestycje potrzebne, które nie tylko powinny, ale i muszą być zrealizowane dla przyszłość Polski. Są obszary, w których są wątpliwości, ale powiedziałem: Macie państwo swoje zadania, powierzone także przez wyborców, proszę je realizować. Ja mam również swoje zadania - kontynuował.