W środę Emmanuel Macron pojawił się w Bratysławie na konferencji GLOBSEC.

Emmanuel Macron o NATO. Przeprasza państwa Europy Wschodniej

Jak stwierdził polityk, "jego kraj powinien był słuchać ostrzeżeń państw Europy Wschodniej dotyczących Rosji". - Niektórzy mówili, że straciliście okazję, by milczeć. Ja sądzę, że my straciliśmy okazję, by was słuchać. Te czasy się skończyły - mówił Emmanuel Macron, czym nawiązał do słów nieżyjącego już prezydenta Francji Jacques'a Chiraca, który w 2003 roku strofował kraje Europy Wschodniej za przyłączenie się do amerykańskiej koalicji walczącej w Iraku.

Macron przypomniał też o swoich ostrych słowach w sprawie NATO z 2019 roku. - Mogę teraz powiedzieć, że Władimir Putin ożywił je za sprawą najgorszego możliwego elektrowstrząsu - ocenił.

- To, co rozgrywa się dzisiaj na Ukrainie, nie jest po prostu kwestią europejską, ale kwestią porządku międzynarodowego i pokoju na całym świecie - dodał prezydent Francji. - Musimy dać i zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa - zaapelował i podkreślił, że wspomniane gwarancje powinny być "bardziej ambitne".