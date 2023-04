Do próby przedarcia się przez systemy bezpieczeństwa Białego Domu doszło we wtorek. Intruz przekroczył północne ogrodzenie i wszedł na trawnik. Agenci Secret Service zareagowali natychmiast, udali się na miejsce i przechwycili... małe dziecko

Rodzina musiała odpowiedzieć na pytania

Publiczny amerykański nadawca NPR podaje, że przedstawiciele służb zaopiekowali się dzieckiem, a niedługo później udało im się odnaleźć rodziców malucha. Zanim pozwolono odejść rodzinie ta musiała odpowiedzieć na kilka pytań od funkcjonariuszy.

Z harmonogramu prezydenta wynika, że Joe Biden był w Białym Domu, gdy doszło do incydentu. Zgodnie z procedurą konieczne okazało się czasowe ograniczenie dostępu do rezydencji.

Zdjęcie / SHAWN THEW / PAP/EPA

Pierwsze wtargnięcie od przebudowy

NPR wskazuje, że może być to pierwsze udane wtargnięcie na teren Białego Domu od czasu, gdy wysokość ogrodzenia zwiększona do 13 stóp (ok. 4 metrów). Przebudowa miała związek z serią incydentów, w których dochodziło do naruszeń bezpieczeństwa.

"W przeszłości starsze dzieci klinowały się w przerwach między prętami. Z kolei podczas licznych demonstracji, protestujący przykuwali się do ogrodzenia kajdankami" - wskazuje NPR.