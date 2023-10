Niemiecka policja poinformowała o mało chlubnych dokonaniach naszego rodaka. 28-letni Polak trafił do aresztu, ale zanim do tego doszło popełnił kilka poważnych przestępstw. Nie tylko spowodował dwa wypadki jednego dnia, ale zaatakował też niemieckich funkcjonariuszy. I to też nie było wszystko.