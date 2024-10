U wybrzeży Kalifornii odnaleziono wrak USS Stewart, niszczyciela Marynarki Wojennej USA z czasów II wojny światowej - nazywanego "duchem Pacyfiku" bądź "statkiem widmo". Wrak skrywa ciekawą historię. Po latach służby został celowo zatopiony, a mimo to przez dziesiątki lat nie potrafiono go zlokalizować. Teraz można go dokładnie zbadać. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia.