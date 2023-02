"Droga przyjaciółko...". List dotarł do "odbiorcy" po 100 latach

Oprac.: Paweł Basiak Świat

List zaadresowany do mieszkającej w południowym Londynie Katie Marsh wreszcie dotarł pod wskazany adres. Dostarczenie go zajęło brytyjskiej poczcie jedynie... 100 lat. Prywatna korespondencja trafiła do Finlaya Glena - dyrektor teatru postanowił otworzyć list i podzielić się jego treścią z mediami.

Zdjęcie List przeleżał na poczcie ponad 100 lat / AA/ABACA/Abaca / East News