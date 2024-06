Ocieplenie pomaga wieloszczetom

"Robaki ogniste" coraz częściej spotyka się na płyciznach do głębokości jednego metra, przez co rośnie ryzyko kontaktu z osobami wypoczywającymi w okolicy ciepłych plaż Morza Śródziemnego.

Ich jaskrawe ubarwienie może budzić zainteresowanie, jednak w świecie przyrody jest to jasny sygnał, że lepiej takiego stworzenia nie dotykać :

A to może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych następstw .

Zwierzę, które lepiej podziwiać z daleka

Wieloszczet wędrujący to ciepłolubne morskie stworzenie żyjące w ciepłych wodach Atlantyku (odkryto go w XVIII wieku w Morzu Karaibskim) oraz Morza Czerwonego i Śródziemnego. Jest niewielkim, mierzącym od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów organizmem, który poluje na inne zwierzęta, ale nie pogardzi też padliną.