Pojawienie się Trumpa w Nowym Jorku nastąpiło po tym, jak w zeszłym tygodniu nie przyznał się do winy w związku z 34 zarzutami fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z jego rolą w wypłatach pieniędzy pod koniec jego kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Tę sprawę wniósł przeciwko niemu prokurator okręgowy na Manhattanie Alvin Bragg.

Donald Trump w tarapatach. Kolejne pozwy

Prokurator generalna Letitia James złożyła we wrześniu ubiegłego roku osobny pozew przeciwko Trumpowi, trójce jego najstarszych dzieci i Trump Organization w związku z trwającym od lat cywilnym dochodzeniem jej biura w sprawie praktyk biznesowych firmy byłego prezydenta USA.



Trumpa oskarżono o zawyżanie wartości swoich aktywów, aby przyciągnąć korzystne umowy kredytowe. Ponad to zarzuca mu się 200 innych oszustw w ciągu 10 lat.

James domaga się trwałego zakazu pełnienia przez rodzinę Trumpów funkcji urzędników w firmach z siedzibą w Nowym Jorku oraz uniemożliwienia Trumpowi i jego firmie nabywania nieruchomości komercyjnych w tym stanie przez pięć lat. Domaga się też około 250 mln dolarów kar.

W marcu Trump zwrócił się do sędziego o przedłużenie terminu składania wyjaśnień do końca września. Argumentował to tym, że termin, który został wyznaczony na zakończenie tego procesu - 20 marca - był niesprawiedliwy i nierealistyczny, biorąc pod uwagę "oszałamiającą" ilość dowodów, które zespół prawny Trumpa musiał przejrzeć.

W zeszłym miesiącu James wezwała sąd do odrzucenia prośby Trumpa, stwierdzając, że obawia się, iż były prezydent USA wykorzysta swoją ponowną kampanię prezydencką jako pretekst do dalszych prób odroczenia procesu.

Sędzia Arthur Engoron podtrzymuje, że proces odbędzie się 2 października, ale zgodził się przesunąć niektóre terminy przedprocesowe, aby dać prawnikom więcej czasu na przeglądanie dowodów.