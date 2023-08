Były prezydent Donald Trump zapowiedział, że w czwartek odda się w ręce władz stanu Georgia i zostanie zatrzymany. Ma to związek z postawionymi mu zarzutami w sprawie jego prób odwrócenia wyniku przegranych przez niego wyborów. Odnosząc się do dyskusji z sekretarzem stanu, w której nakłaniał go do uznania wyborów za sfałszowane stwierdził, że zostanie oskarżony o "idealną rozmowę telefoniczną". Zarzuty, jakie przedstawiono Trumpowi, były prezydent nazywa "polowaniem na czarownice".