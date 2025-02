Meksyk wysyła żołnierzy na granicę. Trump wstrzymał cła

USA - Meksyk. Trump zapowiedział cła, Sheinbaum grzmiała w sieci

Meksyk zobowiązał się z kolei do wysłania w rejon granicy 10 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej, by powstrzymać przepływ do USA narkotyków, w szczególności fentanylu. To pierwszy krok w stronę porozumienia między krajami, których przywódcy mają za sobą ostrą wymianę zdań.