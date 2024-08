Od 12 do 18 sierpnia w kraju zarejestrowano 271 nowych przypadków pacjentów z COVID-19, co oznacza wzrost o 60,4 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. W laboratoriach przebadano łącznie 608 próbek, co stanowi wzrost o 33,3 proc. - wynika z raportu macedońskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.