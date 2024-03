Gazeta Kommiersant, powołując się na ustalenia kanału Baza w mediach społecznościowych podała, że wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow trafił w niedzielę do szpitala, a jego stan zdrowia oceniany jest jako poważny .

Wybory w Rosji. Siergiej Riabkow o swoim zdrowiu

Gazeta "The Moscow Times" zwraca uwagę, że atak serca nastąpił w dniu wyborów prezydenckich w Rosji . Zagraniczne media zauważają jednak, że wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy , a takie doniesienia często są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Rosja. Siergiej Riabkow w MSZ

Riabkow często wypowiada się publicznie na tematy rosyjskiej polityki zagranicznej . Głównie stosunków Rosji z Zachodem oraz wojny w Ukrainie . W 2023 roku wypowiedział się także na temat stosunku USA i NATO do Federacji Rosyjskiej.

- Stany Zjednoczone nie tylko rozpętały wojnę hybrydową przeciwko Rosji, która najwyraźniej toczy się do ostatniego Ukraińca, ale także wykazują coraz większe wysiłki zmierzające do zmiany władzy tutaj, organizując wewnętrzne niepokoje - stwierdził. - NATO ma wybór. My już pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi wszelkimi środkami chronić naszych interesów - tak z kolei skomentował ewentualny konflikt zbrojny pomiędzy NATO a Rosją.