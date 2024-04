Francja. Dramatyczny finał poszukiwań małego Emile'a

Po tragicznym odkryciu żandarmeria całkowicie zablokowała wjazd do Vernet dla osób, które w niej nie mieszkają. Zakaz ma obowiązywać do południa 7 kwietnia. W miejscu, gdzie znaleziono szczątki chłopca, pracowało blisko 100 funkcjonariuszy, którzy przeszukiwali teren. Śledczy sprawdzą, co było przyczyną śmierci 2,5-latka oraz czy przyczyniła się do tego osoba trzecia.