Od pięciu dni we Francji poszukiwany jest dwuipółletni Emile. Chłopiec przebywał z rodziną na wakacjach w wiosce Vernet. Dwuipółlatek zaginął w sobotę. Od tego czasu trwa walka z czasem.

Francja. Poszukiwania dwuipółletniego Emile'a. Impas służb

W poszukiwania zaginionego chłopca udział biorą setki osób - w tym służby oraz zwykli obywatele. Jednak, mimo zakrojonych na szeroką skalę działań, śledczy przyznają wprost: w sprawie brak jakiegokolwiek punktu zaczepienia.

- Nie mamy żadnych informacji, żadnego elementu, który mógłby pomóc nam zrozumieć to zniknięcie - poinformował na konferencji prasowej we wtorek prokurator Remy Avon. Jednocześnie podkreślił, że hipoteza o zaginięciu chłopca staje się "coraz mniej prawdopodobna", a jego życie może być "w poważnym zagrożeniu".

Jak informuje "Le Monde", służby zwiększają zakres prac oraz poszukiwań. Na miejscu pracuje już nie 15, a 20 śledczych. Wspiera ich 80 żandarmów, pluton wysokogórski, a także kilkudziesięciu żołnierzy, którzy specjalizują się w przeszukiwaniu zarośli.

Wiadomo, że w akcji biorą udział także saperzy, funkcjonariusze z psami przeszkolonymi do poszukiwań zaginionych osób oraz co najmniej jeden śmigłowiec, który wypatruje śladów dwuipółletniego Emile'a z powietrza. Dodatkowo, komórka śledcza odpowiedzialna za poszukiwania została przeobrażona w komórkę "narodową", dzięki czemu poszerzona zostanie baza danych, które mogą pomóc z pracy służb.

Zaginięcie dwulatka w Vernet. 1200 telefonów, przekopano 12ha pól

Wiadomo, że wioska Vernet, która została wcześniej całkowicie odcięta od społeczeństwa kordonem służb, została w całości przeszukana. Mowa o 30 budynkach, które składają się na Vernet. Dodatkowo sprawdzone zostało 12 pojazdów, przepytano 25 mieszkańców wioski, przekopano nawet 12 ha okolicznych pól, przynależnych do miejscowości.

- Chodzi o znalezienie choć najmniejszego tropu, najmniejszego śladu - zaznaczył prokurator Avon. Jak dodał, na ten moment śledczy nie mają żadnego dowodu wskazującego, że przy sprawie Emile'a doszło do przestępstwa. - Ani uprowadzeni, ani zabójstwa. Jesteśmy w tym samym punkcie od początku poszukiwań - zaznaczył.

Jak poinformowano, w sprawie zaginięcia dwuipółlatka tylko do wtorku odebrano ponad 1200 telefonów. Służby apelują do obywateli Francji, by nie zalewać śledczych "bezużytecznymi informacjami". Jeden z telefonów miał doprowadzić do poderwania służb i sprawdzenia kampera, który zatrzymał się na parkingu w Isere - miejscowości oddalonej o ponad 150 km od Vernet.