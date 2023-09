Według dziennika "La Stampa" w Porto Empedocle panuje chaos . Od niedzieli trafiło tam ponad tysiąc migrantów z wyspy Lampedusa , dokąd przypływali w ostatnich dniach łodziami z północnej Afryki. Migranci bezustannie próbują uciekać z ośrodka przyjęć. Udało się to co najmniej 100 osobom - podała gazeta.

Burmistrz Porto Empedocle ocenił z kolei, że z ośrodka wydostało się 200-300 migrantów. - Uciekli nie dlatego, że chcieli pójść w inne miejsce, lecz po to, by poszukać czegoś do jedzenia i picia. To naprawdę wstyd - ocenił Martello, cytowany przez dziennik "Il Fatto Quotidiano".