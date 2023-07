Trwa wyścig z czasem. Setki osób szukają dwulatka

Setki osób - służb i ochotników - ścigają się z czasem, by odnaleźć dwuletniego Emile. Chłopiec zaginął w sobotę wieczorem w małej wiosce Vernet we Francji, kiedy dziadkowie na chwilę spuścili go z oczu. W poszukiwania zaangażowano śmigłowce, a także sprowadzono tropiące "psy świętego Huberta". Akcję utrudnia fakt, że miejscowość ze wszystkich stron otoczona jest lasem.

Zdjęcie Od soboty setki wolontariuszy i służby szukają zaginionego dwulatka / NICOLAS TUCAT/Twitter/Gendarmerie nationale / AFP