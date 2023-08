Departament Dzikiej Przyrody, Rybołówstwa i Parków Missisipi udostępnił na Facebooku zdjęcie zdobyczy. Aligatora złapali myśliwi: Tanner White, Don Woods, Will Thomas i Joey Clark.

Rekordowy aligator schwytany. Zajęło to myśliwym siedem godzin

Jak zaznacza portal, ludzie mogą na Florydzie polować na aligatory w określonych porach i miejscach, by redukować liczbę osobników. W łowieniu gadów chodzi także o utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców .

"Dobry Boże, to potwór" - skomentował zdjęcie gada jeden z internautów.

- Mieliśmy go już z osiem lub dziewięć razy, a on ciągle się zrywał - powiedział Clarion Ledger. - Uciekał w dół, wypływał, a potem znów nurkował. Wiedział, co robi - dodał.