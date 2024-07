"Minister spraw zagranicznych Israel Katz polecił dyplomatom pilne nawiązanie kontaktów ze wszystkimi członkami NATO, wzywając do potępienia Turcji i domagając się jej wydalenia z Sojuszu" - poinformowało izraelskie MSZ w komunikacie, cytowanym przez agencję Reutera. To reakcja na słowa Recepta Tayyipa Erdogana, który zapowiedział Tel Awiwowi interwencją wojskową. - Tak jak interweniowaliśmy w Karabachu i Libii, możemy zrobić to samo im - mówił.