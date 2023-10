Wielka Brytania bez palenia? Rishi Sunak zapowiada

- Jeśli chcemy zrobić coś dobrego dla naszych dzieci, musimy przede wszystkim spróbować powstrzymać nastolatków przed sięganiem po papierosy. Ponieważ bez znaczącej zmiany tysiące dzieci zacznie palić w nadchodzących latach i skróci swoje życie. Czterech na pięciu palaczy zaczyna palić przed ukończeniem 20. roku życia. Później zdecydowana większość próbuje rzucić palenie, ale wielu nie udaje się to, ponieważ są uzależnieni - mówił Sunak delegatom.

Brytyjski premier zapowiedział, że zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 r. zostanie poddany pod głosowanie w parlamencie, ale w tej sprawie - podobnie jak to było w przeszłości w przypadku zakazu palenia w zamkniętych przestrzeniach publicznych czy podniesienia wieku legalności palenia do 18 lat - nie będzie dyscypliny klubowej.

- To kwestia sumienia i chcę, żebyście wszyscy wiedzieli i cały kraj, po której stronie jest moje - oświadczył.

Wielka Brytania. Ograniczenie sprzedaży e-papierosów

Sunak powiedział też, ż e rząd rozważy ograniczenie sprzedaży jednorazowych e-papierosów i regulacje dotyczące ich opakowań i smaków, które często ukierunkowane są na dzieci. - Jak wie każdy rodzic lub nauczyciel, jednym z najbardziej niepokojących trendów jest obecnie wzrost używania e-papierosów wśród dzieci - jedno na pięcioro dzieci używa e-papierosów. Musimy działać, zanim stanie się to endemiczne - przekonywał.

Jak wskazało w wydanym oświadczeniu jego biuro, palenie tytoniu powoduje około jeden na cztery zgony z powodu raka i prowadzi do 64 tys. zgonów rocznie w Anglii. Wywiera też ogromną presję na brytyjską służbę zdrowia - niemal co minutę jeden pacjent trafia do szpitala z powodu palenia tytoniu, a 75 tys. wizyt u lekarza pierwszego kontaktu każdego miesiąca jest związanych z chorobami powodowanymi paleniem.