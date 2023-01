"Nazywanie rządu okupantem, delegitymizacja go, negowanie zwycięstw wyborczych - to wszystko ścieżki, które prowadzą radykałów do ataku na instytucje demokratyczne. Wczoraj były to Stany Zjednoczone, dziś Brazylia, jutro może to być każdy" - napisał na Twitterze politolog Eduardo Bayon.

Protestujący nie zgadzają się z wynikiem wyborów prezydenckich, które ogłoszono 30 października. Zwycięzcą okazał się lewicowy kandydat Luiz Inacio Lula da Silva, który o zaledwie dwa punkty procentowe pokonał kandydata prawicy Jaira Bolsonaro. "Były prezydent wielokrotnie bez dowodów kwestionował wiarygodność krajowego systemu głosowania elektronicznego, a wielu jego zagorzałych zwolenników mu wierzy" - informowała agencja Reutera.

Bolsonaro wyjechał z kraju Obecnie wiadomo, że zaprzysiężony w minioną niedzielę prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva przebywa obecnie w stanie Sao Paulo. Media donoszą, że partia, którą reprezentuje domaga się wydania siłom bezpieczeństwa publicznego rozkazu podjęcia działań i powstrzymania demonstrantów. Bolsonaro miał opuścić Brazylię dwie doby przed końcem jego mandatu. Z doniesień wynika, że przebywa obecnie na Florydzie.