Oficjalna delegacja saudyjska na czele z ambasadorem nierezydentem Najefem Al-Sudairim przybyła we wtorek do Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu.

- Wizyta potwierdza, że sprawa palestyńska, Palestyna i naród palestyński mają wysoki i ważny status, a w nadchodzących dniach będzie szansa na większą współpracę między Arabią Saudyjską a państwem palestyńskim - powiedział Al-Sudairi do przedstawicieli mediów.

Odnosząc się do perspektywy normalizacji stosunków z Izraelem w kontekście negocjacji prowadzonych w tej sprawie pod auspicjami USA, dyplomata oświadczył: "Normalną rzeczą wśród narodów jest pokój i stabilność". Dodał, że arabska inicjatywa, którą jego kraj przedstawił w 2002 roku, jest głównym filarem każdego nadchodzącego porozumienia.

Sprawa palestyńska kością niezgody

Izrael i Arabię Saudyjską łączy zagrożenie ze strony Iranu

Również we wtorek minister turystyki Izraela Chaim Katz przybył do Arabii Saudyjskiej, by wziąć udział w konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki (UNWTO). Media podkreślają, że Katz jest pierwszym izraelskim ministrem, który składa oficjalną wizytę w tym kraju.