Biały Dom. Zniknął segregator z informacjami wywiadowczymi

Brakujące dokumenty. Asystentka wskazała winnego

Asystentka Mike’a Meadowsa, Cassidy Hutchinson zeznała, że najprawdopodobniej to on zabrał segregator. - Jestem prawie pewna, że pojechał do domu z panem Meadowsem - powiedziała. Jednak jej wersji zaprzeczył prawnik Meadowsa, który oświadczył, że to niemożliwe, by jego klient niewłaściwie obchodził się z dokumentami.