Kolejne dziewięć zarzutów usłyszał Hunter Biden, syn prezydenta USA Joe Bidena. Dotyczą one przestępstw podatkowych. Jak ustalił specjalny prokurator David Weiss, Biden junior nie płacił danin przez cztery lata, chociaż jednocześnie w życiu prywatnym trwonił pieniądze. To kolejne zarzuty dla Huntera Bidena, który może trafić do więzienia nawet na 17 lat.