- Kaczyński w swoim przerośniętym nacjonalizmie, wybaczcie to wyrażenie, ale jest jak małpa z granatem. Bóg jeden wie, gdzie go rzuci - mówił.

Białoruś. Propagandzista straszy Jarosławem Kaczyńskim

- W naszym kraju, swoją drogą, jest mnóstwo dobrych polskich książek z okresu socjalistycznego i nawet współczesnych, o walce Polski z Banderą. To trzeba wznowić po rosyjsku i białorusku i we wszystkich innych. Krótko mówiąc, trzeba rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę kontrofensywę ideologiczną, aby pozyskać część narodu polskiego - podkreślił.

Białoruś a Polska. "Ich rząd niszczy nasze pomniki"

- To ich rząd niszczy nasze pomniki, co jest oczywiście obrzydliwe. A my zbudujmy pomnik w miejscu tych bitew, w których Polacy wyróżnili się w walce z Niemcami, w pobliżu wsi Lenino, na Ziemi Smoleńskiej. Zróbmy to, żeby się zawstydzili - przekonywał.