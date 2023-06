Beyoncé obwiniana za niespodziewany wzrost inflacji w Szwecji

Oprac.: Marta Stępień Świat

Beyoncé w maju rozpoczęła swoją dziewiątą trasę koncertową "Renaissance World Tour". Amerykańska piosenkarka wystąpiła w Sztokholmie, co odbiło się na sytuacji gospodarczej kraju - uważają szwedzcy ekonomiści. Występ artystki przyciągnął fanów z całego świata i spowodował m.in. wzrost cen w hotelach i restauracjach. To z kolei mogło przyczynić się do wzrostu inflacji w Szwecji, która w ubiegłym miesiącu była wyższa niż prognozowano.

Zdjęcie Koncerty Beyoncé w Sztokholmie przyciągnęły fanów z całego świata / Kevin Mazur / Getty Images