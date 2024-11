Baza w Polsce na liście rosyjskich celów. Biały Dom zabrał głos

O wpisaniu bazy w Redzikowie na listę potencjalnych celów poinformowała w czwartek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa . Propagandystka reżimu stwierdziła, że otwarcie obiektu to "krok eskalacyjny ze strony Amerykanów i ich sojuszników z NATO ". Dodała też, że istnienie bazy przyczynia się do "zwiększenia zagrożenia nuklearnego".

- Prezydent (Joe) Biden jest w tej kwestii twardy jak skała. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym żołnierzom na kontynencie europejskim. I co równie ważne, traktujemy nasze zobowiązania wynikające z Artykułu 5. NATO wobec naszych sojuszników z NATO niezwykle poważnie. To jest niepodważalne i to się nie zmieni - oznajmił Kirby.