Mieszkanka amerykańskiego Smithtown na Long Island była przekonana, że odwiozła swoją 14-miesięczną wnuczkę do żłobka. Kobieta przyjechała do pracy, a gdy skończyła zmianę ponownie wsiadła do auta i wróciła po dziecko. Okazało się jednak, że tego dnia dziewczynka nigdy nie trafiła do opiekunek, a babcia zapomniała wyjąć ją z fotelika. Na ratunek było już za późno.