Boeing 787-10 przybył na lotnisko Kahului punktualnie. Dopiero po jego wylądowaniu i przejrzeniu odkryto zwłoki we wnęce, do której chowa się podwozie.

Hawaje. W samolocie odkryto ciało

Według oświadczenia przewoźnika, wydanego w środę dla CNN, do wnęki można było dostać się tylko z zewnątrz samolotu .

Na ten moment nie jest jasne , w którym dokładnie momencie osoba przedostała się do wnęki podwozia, ani jaka była przyczyna jej śmierci.

Odkrycie na Hawajach. Lot w podwoziu dużym zagrożeniem

Media zauważyły, że ukrywanie się w podwoziu samolotu to najczęstsza metoda stosowana przez " pasażerów na gapę ", często próbujących się dostać do jakiegoś kraju w sposób nielegalny.

Przyczynia się do tego niska temperatura, panująca wysoko nad ziemią, niski poziom tlenu, który często prowadzi do omdleń oraz brak miejsca w części podwozia, co zazwyczaj kończy się przygnieceniem niechcianego pasażera.