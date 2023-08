Lokalne władze doprecyzowały, że do ataku doszło około godziny 20 w pobliżu miasta Cardwell. Kobiety pływały po rzece i obserwowały wydry, gdy jedna z nich zaatakowała. Jak podaje CBS News, kobiety zdołały dotrzeć do brzegu i zadzwonić pod numer alarmowy.

- Nie jest to po prostu coś, co często się zdarza. Niedźwiedzie to robią, łoś też i czasami jeleń, ale wydry? To nie jest normalne - skomentował w rozmowie z mediami zastępca szeryfa hrabstwa Jefferson.