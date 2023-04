Anglia: Mieli posprzątać mieszkanie, natrafili na pokój wypełniony puszkami po piwie

Clear Junk to niezależna firma z angielskiego Plymouth, która zajmuje się profesjonalnym sprzątaniem mieszkań należących do tzw. zbieraczy. Zazwyczaj wnętrza, w jakich przychodzi im pracować, mają więcej wspólnego z wysypiskami śmieci lub złomowiskami, niż miejscami do życia. Właściciel firmy ostatnie zadanie opisał jako "jedno z najgorszych, które wykonał".

Zdjęcie Piwne artefakty znalezione w jednym z domów zrobiły wrażenie nawet na profesjonalnej ekipie sprzątającej / Clear Junk / facebook.com