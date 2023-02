Świat Hit internetu. Jajo gigant z Francji. "Trzy razy większe niż normalnie"

Castro wezwała rodzina, która nie mogła poradzić sobie z natrętnym dzięciołem. Domownicy skarżyli się, że ptak regularnie robi otwory w ścianach i chowa w nich żołędzie.

Fachowiec zgodnie ze standardową procedurą zrobił otwór w ścianie. W tym momencie setki żołędzi wysypało się na podłogę. - Nie przestawały lecieć, non-stop - powiedział mężczyzna w rozmowie z serwisem "The Dodo".

Dzięcioł "zaatakował". Żołędzie były wszędzie

Okazało się, że żołędzi w ścianach jest więcej niż przypuszczano. W niektórych miejscach dochodziły one do poziomu strychu. Po wykonaniu kolejnych otworów zaczęto usuwać "ptasie skarby" z domu. Łącznie wyniesiono osiem ogromnych worków na śmieci - ok 320 kg.

- Można powiedzieć, że ptak przechowywał jedzenie wszędzie. Całkowicie zniszczył zewnętrzną część domu, w której robił dziury - wyjaśnił mężczyzna.

Zgodnie z zasadą firmy Castro, szkodniki nigdy nie są uśmiercane. Po usunięciu owoców z domu, otwory wypełniono, a ściany dodatkowo zabezpieczono winylowymi panelami.

"Poszkodowana" rodzina ma nadzieje, że dzięcioł znajdzie sobie nowy dom.