Przed spotkaniem prezydent złożył wieniec na Polish Air Force Memorial - pomniku, upamiętniającym polskich lotników, walczących w szeregach alianckiego lotnictwa w trakcie II wojny światowej.



"Ofensywa dyplomatyczna". Prezydent leci do Monachium

Wcześniej Andrzej Duda złożył wizytę w Brukseli. W kwaterze głównej NATO spotkał się z szefem sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Prezydent zaprosił przewodniczącego na spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki, które odbędzie się w ramach wizyty Joe Bidena w Polsce.

Po spotkaniu z królem Karolem III prezydent Duda leci do Monachium. Odbędzie się tam m.in. spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego z prezydentem Francji oraz kanclerzem Niemiec.

"Ofensywa dyplomatyczna" poprzedza wizytę Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Warszawy 21 lutego. Nadal nie wiadomo, czy w Warszawie pojawi się Wołodymyr Zełenski.

- Jeżeli będzie taka potrzeba to przybędzie, ale jest to przede wszystkim jego decyzja osobista i kwestia względów obiektywnych związanych z obroną Ukrainy - powiedział Andrzej Duda, odnosząc się do spekulacji dotyczących obecności ukraińskiej głowy państwa.