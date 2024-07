Republikanie oskarżają Bidena. "To nie tylko odosobniony przypadek"

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson stwierdził w niedzielę, że to ataki polityczne urzędującego prezydenta Joe Bidena na Donalda Trumpa, przyczyniły się do powstania "rozgrzanej politycznie atmosfery" - informuje portal amerykańskiej stacji CNN. Johnson wezwał również przywódców obu obozów politycznych do "uciszenia swojej retoryki".