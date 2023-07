Nasi ewolucyjni krewniacy z odległej przeszłości zjadali się nawzajem - świadczą o tym nacięcia na kościach. O wynikach badań informują naukowcy na łamach najnowszego numeru "Scientific Reports".

Zaskakujące wyniki badań. Nasi przodkowie byli kanibalami

Ślady nacięć na kości nogi należącej do prehistorycznego krewniaka człowieka współczesnego zostały wykonane przez kamienne narzędzia i mogą być dowodem na kanibalizm. Zdaniem badaczy byłyby to najstarsze ślady kanibalizmu u bliskich ewolucyjnie krewniaków człowieka współczesnego. Badania prowadził zespół z Smithsonian's National Museum of Natural History w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Naukowcy opisują dziewięć nacięć na kości sprzed 1,45 mln lat znalezionej w północnej Kenii . Kość należała do ewolucyjnego krewniaka człowieka współczesnego.

Analiza modelu 3D powierzchni skamieniałości wykazała, że ślady nacięć były identyczne, jak w przypadku zastosowania kamiennych narzędzi.

Kierowniczka badań, Briana Pobiner, natknęła się na kość w zbiorach Muzeum Narodowego w Nairobi w Kenii. Szukała świadectw na temat prehistorycznych drapieżników, które mogły polować i zjadać prehistorycznych krewniaków ludzi.

Znamy wyniki badań. Nasi przodkowie zjadali się nawzajem

Badaczka zrobiła odciski nacięć i wysłała je współautorowi badań, Michaelowi Pante z Uniwersytetu Kolorado. Nie podała mu jednak żadnych dalszych szczegółów, prosząc jedynie o przeanalizowanie śladów.

Pante wykonał skany 3D i porównał kształt śladów z bazą danych 898 pojedynczych śladów zębów, nacięć i złamań, utworzonych w kontrolowanych eksperymentach. Analiza wykazała, że dziewięć z 11 znaków to uszkodzenia zadane przez kamienne narzędzia.

Skamieniałość była pierwotnie zidentyfikowana jako Australopithecus boisei, następnie jako Homo erectus. Dzisiaj jednak eksperci uważają, że jest za mało danych, żeby jednoznacznie określić, do którego gatunku krewniaków człowieka można przypisać skamieniałość.