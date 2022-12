Amerykanie kochają Boże Narodzenie. Ducha świąt czuć wszędzie

Aleksandra Cieślik Świat

Pierogi na świątecznym jarmarku? Bożonarodzeniowy Yoda i dziadki do orzechów? Dokładnie tak wyglądają i smakują święta w USA. Dodajmy do tego jeszcze popularne "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey, "Rockin' Around the Christmas Tree" Brendy Lee, grzane wino, lampki choinkowe oraz "Happy Holidays" rzucane na każdym kroku. Amerykanie - niezależnie od wyznania - uwielbiają ten klimat.

Zdjęcie Świąteczny jarmark w Chicago / Gabriel Chorabik / INTERIA.PL