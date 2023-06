O zatruciach informowano od wtorku. Co najmniej 30 osób zmarło, a kilkadziesiąt przebywa w szpitalach na skutek zatrucia podrabianym napojem alkoholowym, do którego doszło w kilku regionach Federacji Rosyjskiej. Jego producent został we wtorek aresztowany na dwa miesiące - podał portal Radia Swoboda.

Rosja: Kilkadziesiąt zgonów po alkoholu. Skradziono go z policyjnego magazynu

Wszystkie ofiary spożywały niskoalkoholowy napój Mister Cydr, produkowany w obwodzie samarskim przez 32-letniego Anara Gusejnowa. Jak przekazuje Radio Swoboda, mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwo związane z obrotem alkoholem bez odpowiednich zezwoleń. W czwartek ustalono, że przemysłowy, zanieczyszczony spirytus został skradziony z magazynu policyjnego w Samarze, miasta obwodowego położonego nad Wołgą, w europejskiej części Rosji.

Ciecz zawierająca alkohol metylowy oraz maślan etylu była przechowywana w magazynie od 2012 roku. Zatrzymano sierżanta policji, który wraz z pospolitymi przestępcami ukradł trującą substancję, a dwóch wysokich rangą funkcjonariuszy policji w Samarze zostało pozbawionych swoich stanowisk - czytamy w powiadomieniu.

- Do cydru w ogóle nie dodaje się spirytusu, ponieważ wytwarza się on metodą naturalnej fermentacji, ale do tego "napoju" dodano podrobiony alkohol (...) - powiedział Paweł Szapkin, przewodniczący Narodowego Związku Ochrony Praw Konsumentów.

W Rosji często dochodzi do zgonów i zatruć spowodowanych piciem skażonego alkoholu. W ostatnich latach najgłośniejszym echem odbiła się fala zgonów w położonym nad Bajkałem Irkucku, gdzie pod koniec 2016 roku w ciągu kilku dni na skutek picia płynu do kąpieli, produkowanego na bazie głogu, zmarło ponad 70 osób. Choć do wszystkich zgonów doszło na terenie jednej dzielnicy, sprzedaż płynu do kąpieli została wstrzymana w całym kraju.