Od tygodnia we Francji trwa fala alarmów bombowych na terenie całego kraju. Alerty zgłaszane są m.in. w szkołach, słynnych muzeach i instytucjach publicznych, a także na lotniskach , co powoduje wielogodzinne opóźnienia i anulowanie wielu lotów.

Francja: Fala alarmów bombowych w całym kraju. Zatrzymano 16-latka

Jeden z poważniejszych incydentów miał miejsce w czwartek w Saint-Ouen-l'Aumone - mieście na północnym-zachodzie Paryża. Do podstołecznej szkoły przesłano pocztą elektroniczną wiadomość o bombie na terenie placówki - informuje agencja AFP.

Minister i prokurator ostrzegają. "Wydamy wyroki skazujące"

Szef francuskiego resortu sprawiedliwości podkreślił, że państwo reaguje na incydenty i wytacza procesy wszystkim odpowiedzialnym. - Oczywiście zostaną wydane wyroki skazujące. Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji - powiedział Eric Dupond-Moretti w rozmowie RTL.

Minister zobowiązał się do rozprawienia się z "małymi żartownisiami, którzy nie mają poczucia odpowiedzialności". - Przypominam, że konsekwencje finansowe poniosą także rodzice - podkreślił.

Paryska prokurator Laure Beccuau ostrzegła w rozmowie z gazetą "Le Parisien", że wszczynanie alertów bombowych będzie uznawane za celową przemoc psychiczną. Śledcza podkreśliła, że za takie przestępstwo grozi we Francji kara do trzech la więzienia i grzywna w wysokości 45 tys. euro (ok. 200 tys. złotych - red.).