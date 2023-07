Aktywiści zamalowali portret Karola III. Przykleili się też do podłogi

Aktywiści klimatyczni nie odpuszczają i ponownie wyrazili swój sprzeciw wobec wykorzystywania ropy i gazu. "Ofiarą" padł portret króla Karola III, na którym sprayem namalowano logo grupy This is Rigged oraz napis "ludzie są potężniejsi niż lord". Nie zabrakło również charakterystycznego dla protestujących elementu - przyklejenia dłoni do podłogi. Wstępnie oceniono, że obraz nie został uszkodzony.