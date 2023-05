Fontanna Quattro dei Fiumi została zaprojektowana przez włoskiego rzeźbiarza Gian Lorenzo Berniniego w 1651 roku.

Jak podaje CNN, to nie pierwsza akcja tej samej grupy klimatycznej, która przewodzi w tego typu strajkach we Włoszech. Na początku kwietnia dokonali podobnej akcji w fontannie przy Schodach Hiszpańskich. Wcześniej przyklejali się do dzieł sztuki w Muzeum Watykańskim czy w Galerii Uffizi we Florencji.

Minister kultury: Ekowandale zagrażają pięknu naszego narodu

Do zdarzenia odniósł się minister kultury Włoch Gennaro Sangiuliano. Potępił formę protestu aktywistów i podkreślił, że osoby odpowiedzialne za wszelkie szkody muszą "zapłacić z własnej kieszeni".