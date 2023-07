Członkowie z grupy ekologicznej Futuro Vegetal pomalowali czerwonym i czarnym sprayem jacht o nazwie "Kaos". Incydent miał miejsce w niedzielę w porcie na Ibizie w Hiszpanii. Grupa opublikowała film i zdjęcia ze zdarzenia na swoim profilu.

Hiszpania. Aktywiśc zniszczyli superjacht. Tak walczą o klimat

"Najbogatszy 1 proc. światowej populacji zanieczyszcza więcej niż 50 proc. najbiedniejszych" - przekazali aktywiści na nagraniu.

"Skazują nas na przyszłość pełną bólu, nędzy i spustoszenia" - dodali.

Działacze Futuro Vegetal oskarżyli zamożnych o "standard życia wykraczający poza granice rozsądku", co według nich prowadzi do nieuchronnej zagłady planety. Media donoszą, że zdewastowany jacht należy do Nancy Walton Laurie - miliarderki i spadkobierczyni przedsiębiorstwa Walmart. Grupa napisała na swoim Twitterze, że ma zamiar opryskać właśnie jej jacht, wart 300 milionów euro.

Dwóch aktywistów klimatycznych , odpowiedzialnych za akcję, zostało zatrzymanych przez Gwardie Cywilną. Najprawdopodobniej powinni wyjść z aresztu w poniedziałek.

ibiza. Aktywiści przykleili się do odrzutowca

Niedzielna akcja jest podobno "ostatnim szlifem" kampanii "Jets and Yachts, the party is over", która ma na celu wprowadzenie zakazu odrzutowców i jachtów.

W piątek podobny akt miał miejsce na lotnisku na Ibizie. Członkowie Futuro Vegetal pomalowali farbą prywatny odrzutowiec.

Trójka demonstrantów weszła na odrzutowiec i oblała go czarną i żółtą farbą, następnie przykleiła się do maszyny. Spowodowało to zamknięcie pasu i wstrzymanie ruchu na kilka godzin. Swoim aktem chcieli zwrócić uwagę na gwałtowny wzrost temperatur i globalne ocieplenie.