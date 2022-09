Afganistan: Dzieci przyniosły do szkoły niewybuch. Zginęły cztery osoby

Dzieci znalazły niewybuch, przyniosły go do swojej szkoły religijnej i zaczęły się nim bawić - poinformował komendant prowincji. Według oświadczenia policji dzieci miały od 7 do 14 lat. Czworo z nich zginęło, a co najmniej troje innych zostało rannych.

Afganistan ucierpiał przez dziesięciolecia wojny i pozostaje bardzo niebezpieczny dla dzieci, które często zbierają złom na sprzedaż, aby utrzymać swoje rodziny. Wielu zostaje zabitych lub okaleczonych, gdy natkną się na niewybuchy.