Afera korupcyjna w Ukrainie. Minister rolnictwa zatrzymany

Ukraiński minister rolnictwa został zatrzymany w związku z podejrzeniem o korupcję - informuje agencja AFP. Prokuratura podała, że może być on zamieszany w wielomilionową aferę. Mykoła Solski usłyszał zarzuty nielegalnego zajęcia gruntów o wartości ponad siedmiu milionów dolarów. Pozostanie w areszcie do 24 czerwca. W czwartek, przed zatrzymaniem, minister podał się do dymisji.