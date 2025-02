Niemcy. AfD chce rozmów z Putinem. "Właściwa rzecz"

- Eskalacja wojny jest ryzykowna. Byłoby ryzykowne, gdyby ta wojna rozprzestrzeniła się po Europie, a Polska byłaby pierwszym krajem, który ucierpi. To jest właściwa rzecz do zrobienia. By zakończyć wojny, musisz porozmawiać - uważa Chrupalla.